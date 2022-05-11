Челябинцам представили подробности проекта по расширению улицы Худякова

Участок дороги предлагают сделать трехполосным, но без изменения границы городского бора

Инициативу общественности о расширении улицы Худякова в Челябинске и возможные проектные решения обсудили в правительстве региона. Проектировщики считают, что оптимальной и безопасной будет реконструкция улицы до трех полос в каждую сторону. Также в ходе совещания рассмотрели комплекс мер по улучшению пропускной способности западного направления города. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Во встрече также приняли участие глава Челябинска Наталья Котова, министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев, министр строительства Юлий Элбакидзе, представители областного и городского ГИБДД, администрации Сосновского района, Общественной палаты региона, а также экологи и проектанты.

Напомним, улица Худякова является основной магистралью, соединяющей центр Челябинска с микрорайонами Вишневая Горка, Залесье, Белый Хутор, Привилегия, Тополиная Аллея, ЖК «Ньютон» и другими. Активная застройка новых микрорайонов снизила пропускную способность Худякова. Жители региона и эксперты отмечают проблему с большими пробками на данном участке в утренние и вечерние часы. Большинство из опрошенных южноуральцев поддержали идею расширения, отметив важность компенсационной высадки деревьев на участке.

Согласно схеме территориального планирования, в новых микрорайонах проживает почти 80 тысяч человек. Пропускная способность улицы — 3 600 авто в сутки. На сегодня это на 30% ниже интенсивности движения транспорта.

«В часы пик постоянно возникают затруднения с проездом. Сосновский район динамично развивается, но были допущены ошибки: опережающими темпами вводится жилье, а социальные и инфраструктурные объекты — с неким запозданием. Но в этой части многое делается, сейчас в стадии проектирования и строительства четыре детских сада и четыре школы, некоторые объекты будут введены уже в 2022 году», — сообщил Сергей Шаль.

Вопрос решения проблемы социальной инфраструктуры стоит на особом контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера. После открытия новых детсадов и школ получится частично освободить дорогу до Челябинска и снизить нагрузку на Худякова.

Уже в текущем году намечена сдача школы на 1100 мест в микрорайоне Привилегия Сосновского района. Образовательное учреждение с таким же количеством мест в этом году начали строить в Вишневой Горке. В 2022 году планируют ввести в эксплуатацию детский сад в поселке Западном на 220 мест, еще на 200 — в Кременкуле. В 2023 году в Вишневой Горке также планируют открыть садик.

«Динамическое развитие Челябинской агломерации продолжится, поэтому нам не стоит закрываться от этой проблемы и вопрос пропускной способности Худякова необходимо решать», — подчеркнул Сергей Шаль.





Администрация Челябинска разработала концепцию увеличения пропускной способности улицы Худякова от плотины до Лесопарковой. В ходе подготовительной работы рассмотрели несколько вариантов, в том числе с устройством реверсивной полосы. Проектировщики сделали вывод, что оптимальным и безопасным решением будет расширение улицы Худякова до трех полос в каждую сторону. Сделать это хотят за счет свободного пространства с южной и северной сторон дороги, при этом не потребуется менять границы городского бора.





Полоса прогулки и движения на велосипеде вдоль бора также сохранится. Проектное решение считается оптимальным: ни одно дерево, входящее в границы особо охраняемых природных территорий, не будет тронуто. Для расширения улицы Худякова на участке от Татьяничевой до плотины потребуется убрать 22 дерева, большинство из них — ослабленные или угнетенные.

«Все деревья были исследованы, была выполнена съемка каждого дерева с GPS-координатами, нанесены на план, а также были проведены натурные обследования каждого дерева», — отметил руководитель проектного офиса Виталий Передерий.

На территории, примыкающей к проезжей части, за каждое спиленное дерево высадят шесть крупномеров. И после реконструкции вдоль улицы Худякова появятся 132 новых, взрослых дерева.





Как мы сообщали ранее, решение проблемы пробок должно иметь комплексный характер. Поэтому планируется реконструкция кольца на пересечении улиц Гостевой, Прибрежной, Лыжных Батальонов. Развязку «кольцо» переделают в перекресток с полосами ответвления направо. Это позволит направить поток из пригородных поселков в центр Челябинска, а также улучшить пропускную способность потока с плотины в сторону загорода.

Реконструкция кольцевой развязки на примыкании Гостевой и Лыжных Батальонов позволит расшить узкий участок и увеличить скорость потока автомобилей. Пропускная способность с 1100—1500 авто в час увеличится до 5 тысяч машин.





Проектное решение будут реализовывать поэтапно. Сначала проведут работы по расширению Худякова до шести полос. Вместе с этим начнется подготовка на кольце, организуют полосу ответвления вправо с улицы Лыжных Батальонов. Это позволит отвести поток из поселков мимо кольца и снизить напряженность на участке.





Добавим, что транспортную доступность обеспечит новая дорога Красное Поле — Полетаево, которая соединит жилые районы Терема, Парковый-2, Парковый-3, Ньютон и поселки Сосновского района: Западный, Малиновку, Белый Хутор, Вишневую Горку, Вавиловец. Автодорога планируется четырехполосной, протяженностью 6 км. Разработка проекта стартует в 2022 году, а строительные работы — в 2023 году.



