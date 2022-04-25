Эксперты объяснили вред пробок на улице Худякова в Челябинске

В часы пик содержание угарного газа в воздухе на этом участке из‑за авто превышено в 72—78 раз

В Челябинске обсуждают возможность расширения улицы Худякова, чтобы улучшить ее пропускную способность и сократить пробки. Экологи и общественники провели исследование, по результатам которого выяснилось, что из-за стоящих в заторе автомобилей в часы пик в воздухе в десятки раз превышается содержание угарного газа. Об этом ИА «Первое областное» рассказала декан факультета экологии ЧелГУ Альфира Сибиркина.

Студенты вместе с сотрудниками факультета экологии и общественниками из «Антисмога» провели измерения. Они подсчитали автомобили, которые проезжают в утренние и вечерние часы пик по улице Худякова. Было проведено два измерения — 20 апреля с 8:30 до 10:00 и 19 апреля с 17:00 до 19:00.

«Вечером по улице Худякова за час перемещалось более трех тысяч автомобилей. В утренние часы — почти три тысячи (более 2900). Эти данные были заложены в формулу для расчета загрязняющих компонентов, в частности, нами рассчитывалось содержание угарного газа или монооксида углерода, являющегося наиболее опасным веществом для здоровья человека», — рассказала ИА «Первое областное» эксперт Общественной палаты Челябинской области, декан факультета экологии ЧелГУ Альфира Сибиркина.





Высокая концентрация угарного газа провоцирует головные боли, в худшем случае может привести к асфиксии и летальному исходу.

«Расчеты показали, что содержание угарного газа в часы пик составляет от 72 до 78 ПДК (предельно допустимая концентрация). То есть содержание этого газа в 72—78 раз превышает норму для населенных пунктов. Если нормой является от 3 до 5 мг на метр кубический, то умножьте это на 78 — вот такая концентрация угарного газа была зафиксирована», — пояснила Альфира Сибиркина.

Также собеседница информагентства добавила, что существуют технические расчеты скорости движения автомобиля, при которой выброс загрязняющих веществ минимальный. Для легкового авто это 70 км/час, для грузового — 50—60 км/час. Следовательно, стоя в пробке, машины выделают больше вредных веществ.

«Улица Худякова характеризуется наличием огромных пробок, когда авто часто останавливается, трогается или стоит при работающем двигателе. При таких условиях выбросы загрязняющих веществ максимальны. Пробка способствует тому, что выбросов становится еще больше», — прокомментировала декан факультета экологии ЧелГУ.

Напомним, эксперты в разговоре с ИА «Первое областное» позитивно оценили предложение по реконструкции.

Ранее идею обсудили на заседании Общественной палаты региона. Участникам представили результаты опроса, в котором приняли участие 800 жителей микрорайонов Вишневая Горка, Залесье, Белый Хутор, Привилегия, Тополиная Аллея, Ньютон. Более 76% опрошенных считают необходимым расширить улицу Худякова. При этом большая часть из них согласна с изменениями только при условиях компенсационной высадки 22 деревьев, которые пострадают при строительстве.