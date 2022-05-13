На расширение улицы Худякова в Челябинске выделят 250 млн рублей

Число полос движения увеличат с четырех до шести

Администрация Челябинска представила проект реконструкции улицы Худякова, который предполагает увеличение пропускной способности трассы на 30% — с 3,6 тыс. автомобилей в час до 5,5 тыс/час. Для этого предстоит увеличить число полос движения с четырех до шести.

Необходимость реконструкции улицы Худякова возникла из-за масштабной жилищной застройки на территории Сосновского района на западном берегу Шершневского водохранилища — в последние годы там появились новые микрорайоны Вишневая Горка, Залесье, Белый Хутор, Привилегия. В часы пик на трассе не редкость автомобильные пробки.

«Расширение улицы Худякова было заложено еще давно. В генплане города 80-х годов эта дорога была спроектирована шестиполосной. Таким образом, ленинградские архитекторы предусмотрели задел на будущее для возможного расширения трассы в случае такой необходимости. При этом предлагаемый мэрией проект реконструкции четко укладывается в границы красных линий объекта, даже немного не доходит до них. Границы городского бора не нарушаются», — пояснил вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль.

По его словам, в зону реконструкции трассы попадают 22 дерева, но при этом ни одно из них не находится в пределах красных линий городского бора. Границы памятника природы Челябинской области нарушены в ходе строительных работ не будут. Более того, проектом предусмотрены последующие компенсационные высадки 132 взрослых деревьев вдоль улицы Худякова.

«По моему мнению, проблема автомобильных пробок на Худякова не самая фатальная, но есть необходимость — сделаем. Сегодня пропускная способность трассы меньше фактической — порядка 3,6 тыс. автомобилей в час, после реконструкции будет 5,5 тыс/час», — говорит он.

Стоимость проекта реконструкции не превысит 250 млн рублей, притом что альтернативные проекты предполагают более существенные затраты. К примеру, создание второго уровня для этой дороги обойдется бюджету в 4 млрд рублей, к тому же придется сооружать достаточно массивные опоры вдоль трассы, что испортит внешний вид и вынудит пустить под сруб еще большее число деревьев.

«Вечные истории про то, что я покупал дом с видом на лес и хочу жить с видом на лес… Но тогда купи этот лес! Любой мегаполис так устроен, что предполагает расширение границ со временем. У Челябинска большой потенциал для роста — это не только Сосновский район, но и территория вдоль улицы Российской, улицы Энтузиастов, Киргородок и другие направления. Сегодня в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) предусматривается расширение жилищной застройки в наиболее перспективных направлениях города», — считает Сергей Шаль.

Решению проблем трафика на улице Худякова также способствует развитие социальной инфраструктуры в новых микрорайонах на западном берегу Шершневского водохранилища: уже в этом году планируется ввести здесь в эксплуатацию четыре школы и несколько детсадов. Правительство Челябинской области в полном объеме выполнит обязательства по вводу объектов социальной инфраструктуры, сообщил вице-губернатор.

Также в этом году стартует первый этап реконструкции дорожной развязки (кольца) на подъезде к Шершням, что значительно снизит объем автомобильного трафика.