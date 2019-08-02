В Челябинске появится новый въезд в поселок Новосинеглазово

Ранее сообщали о крупном ремонте театра Манекен.

Сегодня, 2 августа, Алексей Текслер и Наталья Котова продолжают проверку Советского района города Челябинска.



После посещения театра Манекен главы региона и города отправились в детскую городскую клиническую больницу №7, которая является одной из первых, где будет реализована идея «Бережливой поликлиники».





Здесь Алексей Текслер решил узнать, сколько пациенты должны простоять в очереди, чтобы попасть на прием к врачу. Ранее одна из многодетных семей, которая ранее уже встречалась с главой региона, рассказала, как они ждали своей очереди полтора часа. В приемной больницы заявили, что такого не может быть, однако Алексей Текслер поручил сотрудникам больницы, чтобы подобных ситуаций больше не возникало. Планируется, что новые технологии сократят время очереди до двух минут.

«Я принял решение о том, чтобы все регистратуры и входные группы в течении ближайшего времени были отремонтированы. Также в больницы должны быть внедрены решения “Бережливой поликлиники”, что позволит решать проблемы с записей на прием к врачу. Наши жители должны попадать к доктору в течении нескольких минут», — заявил глава региона.

После беседы с маленькими пациентами, Алексей Текслер и Наталья Котова отправились к футбольному стадиону с искусственным полем на АМЗ. По пути глава Челябинской области успел оценить ход ремонтных дорог по улице Доватора.





По прибытии на объект, к главе региона подошел мужчина, который оказался одним из его подписчиков в социальных сетях. Родитель одного из воспитанников Академии футбола, которой с недавних пор принадлежит поле, попросил Алексея Текслера осовременить уже существующий ФОК. Проблема оказалась в том, что зимой юные спортсмены вынуждены заниматься в отдельно снимаемом здании, поскольку зала для тренировок нет.

Прямо во время рабочего визита на объекте завязался конфликт между чиновниками и родителем. Спор прервал глава региона, убедив отца юного спортсмена, что ситуацию возьмёт на личный контроль, поручив заменить искусственное поле на натуральное.

«Здесь будет определенная реновация. Ранее планировалось закончить работы в 21 году, однако я поручил уже в 20-м постелить здесь новое поле, а коллеги займутся проектированием большого ФОКа», — рассказал Алексей Текслер.

Место следующей остановки подсказали обеспокоенные родители из комментариев в соцсетях: на занятия в школе искусств по улице Некрасовой дети просто не могут попасть в учреждение из-за ужасного состояния дороги. Однако, как заявила Наталья Котова, ремонт уже запланирован в этом месяце. Врип главы города рассказала, что сама увидела комментарии об этой дороге в Instagram-аккаунте Алексея Текслера.





Затем кортеж глав региона и города отправился к строящемуся мосту на Троицком тракте. Алексей Текслер потребовал конкретики по срокам, однако не получил ответа. Глава региона поручил заместителю Натальи Котовой по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову приготовить мост к концу ноября, после чего начать ремонт второго.





После этого Алексей Текслер поинтересовался, есть ли еще какие-либо серьезные точки, которые являются проблемными. Глава Советского района ответил, что таковым является поселок Новосинеглазово, где все местные жители, которые хотят выехать из него, сталкиваются с вечными пробками из-за нахождения путепровода на железнодорожных путях. По прибытию на место Алексей Текслер потребовал представить проектно-сметную документацию нового выезда и решить эту проблему в самое ближайшее время.