Наталья Котова проведет традиционное аппаратное совещание

Предположительно, могут быть затронуты итоги рабочей поездки главы региона и города.

Завтра, 5 августа, пройдет традиционное аппаратное совещание врип главы Челябинска Наталья Котова.

Еженедельно главы районов города представляют свои доклады о проделанной работе. Следующая неделя не станет исключением. Предположительно, одной из главных тем совещания может стать благоустройство Советского района, рабочую поездку по которому недавно совершили Наталья Котова и Алексей Текслер. Также могут обсуждаться вопросы о новом общественном транспорте, поскольку недавно были отыграны соответствующие аукционы. Отметим, что уже много раз на аппаратных совещаниях принимались решения, чрезвычайно важные для развития города.

Прямая трансляция аппаратного совещания будет проходить на сайте 1obl.tv, а также во всех соцсетях «Первого областного», уже завтра в 9:00.