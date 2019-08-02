Алексей Текслер оказал поддержку многодетным семьям

Встреча проходила в неформальной обстановке.

Вчера, 1 августа, Алексей Текслер встретился с двумя южноуральскими семьями. Об этом глава региона сообщил на своей странице в «Вконтакте».

В семье Котляровых случилось пополнение, и родители решили подать документы на получение материнского капитала. Так совпало, что полученный ими сертификат стал юбилейным – 250-тысячным, выданным на территории Челябинской области. Они решили потратить средства на улучшение жилищных условий.

«Это самая востребованная программа поддержки в стране. Поэтому президентом было принято решение ее продлить. Это совершенно правильно. Материнство – большая, важная работа. Вырастить детей – значит вырастить будущее нашей области, нашей страны», — заявил Алексей Текслер.

Также гостями главы региона стала семья Наумовых, у которых кроме старшего сына, есть тройняшки. Раньше они жили в съемной «двушке», однако вчера им вручили ключи от новой квартиры в Чурилово.

«Большие и крепкие семьи всегда были в почете. Многодетной семьей можно и нужно гордиться. В ней особая атмосфера взаимопомощи, любви, воспитания. И это обязательно поможет детям в жизни. Уверен, что появление тройни – совершенно изменило мир родителей, весь житейский уклад. Конечно, мы будем поддерживать такие семьи», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также глава региона, побеседовав с семьями, узнал о проблемах очередей в поликлиниках. В одной из них семья Наумовых провела полтора часа. Для решения этой проблемы планируется введение проекта «Бережливая поликлиника», который позволит сократить время, проведенное в очереди за талоном.