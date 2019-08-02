В Челябинске благоустроят музыкальный сквер

Алексей Текслер и Наталья Котова с рабочей поездкой посетили Советский район.

В пятницу, 2 августа, Алексей Текслер и Наталья Котова посетили Советский район. В рамках запланированной поездки глава региона побывал в сквере возле Челябинского государственного института культуры. Здесь планируется благоустройство придворного парка. Сейчас начались работы. Владислав Макаров, глава Советского района, рассказал о сроках и реализации проекта.



«Здесь рядом находится два ВУЗа институт искусств и институт культуры. Очень много людей здесь проходят. Поэтому мы решили сделать архитектурные формы в виде музыкальных инструментов: это будут и лавочки и лежаки», - пояснил Владислав Макаров, глава Советского района.



По словам подрядчика, основные работы закончены, первые изменения можно будет увидеть уже 20 августа. К этому времени в сквере появятся дорожки, чуть позже скамейки. Все работы должны быть закончены в октябре.



