В селах Челябинской области начнут активно развивать инфраструктуру

Это поможет избежать оттока населения из сельской местности.

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Переселение жителей сельской местности из ветхо-аварийного жилья часто становится причиной оттока жителей из населенного пункта. Это происходит из-за того, что программы по расселению предполагают, что людям предоставят жилье в многоквартирных домах. Их же, зачастую, строят в районных центрах или крупных городах. К тому же, не во всех селах есть столько нуждающихся в новом жилье. Решение этой проблемы рассмотрят в правительстве Челябинской области.

«Малоэтажное строительство на селе — хороший вариант имеющейся проблемы. В основном люди переезжают из ветхого жилья в районные центры или крупные населенные пункты. Это оправдано только отчасти. У нас нет задачи, чтобы все жители села перебрались в города, наоборот, перед нами стоит задача развития сельской местности», — подчеркнул глава Челябинской области Алексей Текслер.

По словам главы региона, в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК», в Челябинской области готовится проект, который позволит развивать инфраструктуру в селах. Вокруг крупных агропромышленных комплексов будут создаваться необходимые для жизни условия, в том числе и социальное жилье, школы, детские сады и больницы.