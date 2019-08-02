В Челябинске театр Манекен полностью обновят в 2020 году

Ранее масштабный ремонт проводился почти 20 лет назад.

Сегодня, 2 августа, Алексей Текслер вместе с Натальей Котовой отправился с рабочим визитом в Советский район Челябинска.

Первой остановкой стало здание кинотеатра Пушкина и театра Манекен. Здесь запланировано обновление исторического фасада и оформление прилегающих территорий. На ремонт было выделено 55 миллионов в рамках ШОС и БРИКС. Также, за счет городского бюджета, будут закуплены новые кресла в театральный зал.

«На сегодняшний день мы получили 216 кресел для “Манекена”. Благодаря Наталье Котовой на их покупку был выделен один миллион и двести тысяч рублей», — заявила глава городского управления культуры Элеонора Халикова.

Также из городского бюджета будут выделены деньги для нового кинооборудования, такого как современный проектор формата DCP и проекционный экран. Работы планируется закончить в 2020 году.

Следующей остановкой стал Южно-Уральский государственный институт искусств имени П. И. Чайковского. Здесь в скором времени будет построен новый сквер. Чтобы узнать, как проходят работы, Алексей Текслер обратился к подрядчику за отчетом по благоустройству. Обещают достроить в срок.

Здесь же к главе региона подошли местные жители, которые пожаловались на ненадлежащий вывоз мусора. Алексей Текслер поручил Владиславу Макарову, главе Советского района, устранить эту проблему и указал на то, что это место должно стать образцово-показательным.