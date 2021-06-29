Челябинцам представили итоги экспертизы ремонта Комсомольского проспекта

В мэрии 29 июня прошел брифинг с участием дорожников

Власти Челябинска озвучили для горожан результаты независимой экспертизы работ по ремонту Комсомольского проспекта, которую проводили по распоряжению главы города. Во вторник, 29 июня, представители комитета дорожного хозяйства (КДХ) и замглавы Челябинска Максим Куляшов провели брифинг, где остановились на основных выводах экспертизы.

«Выделенка» для общественного транспорта

В Челябинске утверждена Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД), она действует в период с 2018 по 2032 годы. В соответствии с этой схемой предусмотрено обустройство выделенной полосы для общественного транспорта, в том числе и на Комсомольском проспекте. Появление «выделенки» для транспорта вопросов у эксперта не вызвало.





«Кроме того, сейчас проходит транспортная реформа по Челябинской агломерации и выделенные полосы для общественного транспорта — одна из главных ее составляющих. Получили заключение эксперта и Миндора области с небольшими замечаниями по схеме организации движения. Скорректируем разметку на выделенных полосах. Принципиальных замечаний к проекту нет, они локальные», — рассказал замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Известно, что «выделенки» для общественного транспорта в будущем также появятся и на других крупных транспортных артериях города — проспекте Ленина, Чичерина, Молодогвардейцев, скорректируют и полосу на участке улиц Северо-Крымской — Труда — Энгельса.





Дорожная разметка

Специалисты уверены, что возмущение горожан ремонтом на проспекте связано с тем, что работы пока не завершены и не видна полная картина изменений. Например, правила движения, в том числе на перекрестках, станут более понятны после того, как на проспекте появится разметка.

«Наносить разметку будем поэтапно. На участке от улицы Чайковского до Молодогвардейцев асфальтовое покрытие готово уже на 95 процентов. Подрядчик готов уже на этой неделе начать делать там разметку. Следующий этап — участок от Молодогвардейцев до Чичерина и так далее»,— уточнил председатель КДХ Ринат Кучитаров.

В это же время начнут и нанесение разметки выделенной полосы для общественного транспорта. Дорожники отметили, что сейчас региональный Миндор прорабатывает вопрос с камерами видеофиксации нарушений дорожного движения. Пока же жителям дают период привыкнуть к изменениям, за неверное перестроение на «выделенку» штрафов пока не будет.

Дорожки для велосипедистов

Проектом ремонта Комсомольского проспекта кроме «выделенки» для общественного транспорта предусмотрели и «выделенки» для велосипедистов.

Специалисты напомнили различие велодорожки и велополосы. Первая находится на тротуаре, вторая — на специальной полосе проезжей части. На проспекте будет использован симбиоз этих вариантов.

«Практически 70 процентов — это велополосы, остальные 30 — велодорожки. Как правило, это участки, где велосипедисту нужно объехать остановочный павильон, например. Планируется от проезжей части велополосы отделить буфером (двойная линия разметки). Ширина самой велосипедной полосы составит 1,5 метра», — сообщил Максим Куляшов.

Ранее специалист, проводивший независимую экспертизу, отметил необходимость перенести велополосы на тротуар.





Парковки вдоль проспекта

Изменится и ситуация с парковками: мелкие стоянки уберут, а на крупных организуют схему заездов и выездов, чтобы автомобили не мешали движению общественного транспорта. Замечаний эти изменения у эксперта не вызвали.

«Парковочные карманы останутся. Причем будет выполнена сплошная линия разметки, то есть автомобилистам будет проще выезжать, без бордюров. Где-то по проекту изменили ширину карманов», — рассказал Максим Куляшов.

Островки безопасности

Основная масса жалоб от жителей поступала именно на установку рефюжей (островков безопасности). Горожане были недовольны шириной объектов, которые, по их мнению, снизят количество полос для движения транспорта.

Один из таких примеров — островки на участке Солнечная — Ворошилова, возле «Теоремы». Ширина рефюжа в этом месте составляет порядка трех метров.

«Там будут островки по типу тех, что сейчас есть на проспекте Ленина. В этом месте разобьют газон и высадят 11 яблонь. Еще 20 деревьев появится на зеленом островке от Свердловского проспекта до улицы Каслинской. Уже начал подготовительные работы подрядчик», — добавил Ринат Кучитаров.

Жителям также напомнили, что количество полос на проспекте не изменилась. За счет появления островков скорректировали лишь ширину полос для движения — привели ее к нормативу.





Да — общественному транспорту, нет — ДТП

Представители комитета дорожного хозяйства отметили, что вся работа по ремонту Комсомольского проспекта нацелена на выполнение двух основных задач. Первое — это приоритет общественному транспорту.

«Выделенная полоса, регулировка движения, в дальнейшем платное парковочное пространство — всё делается для того, чтобы люди пересели на общественный транспорт. Это экологично и разгружает центр города. Также увеличивается провозная способность на проспекте. Все современные города идут по этому пути. Представьте: в автобусе может передвигаться 80—100 человек, на личном автомобиле — 1—2 человека», — говорит Максим Куляшов.

«Бесконечно расширять дороги невозможно, зато можно дать людям выбор — передвигаться на авто или общественном транспорте. Сейчас ожидаем поставку 150 новых автобусов большого класса», — подчеркнул Ринат Кучитаров.



Вторая задача работ, которые сейчас выполняются на Комсомольском проспекте, — это снижение количества аварий. Ремонт ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», по которому к 2024 году количество мест концентрации ДТП должно быть снижено вдвое. На Комсомольском проспекте таких мест пять.

«Вспомните, какой очаг аварийности был на участке Братьев Кашириных — Косарева. После череды ДТП там изменили регулировку светофоров. Да, водителям это стало неудобно, стало сложнее. Но надо думать о безопасности движения. А после изменений ДТП с пострадавшими на этом участке больше не было», — уточнила начальник отдела обеспечения безопасности дорожного движения КДХ Ксения Кондратова.

Напомним, работы по ремонту Комсомольского проспекта начали в мае этого года. Стоимость работ, которые должны завершить к сентябрю 2021 года, составила 188 миллионов рублей.