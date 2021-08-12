В Челябинске дополнительно отремонтируют семь участков дорог в разных районах города

Работы подрядчик должен завершить до 20 октября 2021 года

В Челябинске отремонтируют больше дорог, чем планировали. Дополнительно 7 участков приведут в порядок до 20 октября 2021 года. Это стало возможным благодаря экономии, полученной в результате проведения конкурсных процедур, сообщили в городской администрации.

«Ремонт дорог дополнительно пройдет на следующих улицах: Двинская, Игнатия Вандышева, Шаумяна, участок Свердловского тракта (от автодороги Северный луч до Мастеровой), Малогрузовая, участок Троицкого тракта (от Смолино до кольца), Феди Горелова», — уточнили в мэрии.

Сейчас по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Челябинске строят несколько крупных участков. Это дорога на ул. Татищева от ул. Петра Сумина до ул. Петра Столыпина; строительство дороги ул. Татищева от ул. Петра Сумина до Комсомольского пр.; строительство дороги на ул. Конструктора Духова от ул. Сергея Герасимова до железнодорожного переезда; строительство дороги на ул. Наркома Малышева от ул. Братьев Кашириных до ул. Университетская Набережная.

Ремонт Комсомольского проспекта — одна из масштабных строек этого года. Стоимость работ, которые должны завершить к сентябрю 2021 года, составила 188 миллионов рублей. На проспекте появилась выделенная полоса для общественного транспорта, «островки безопасности», разделительные газоны, затем установят новые знаки и обустроят парковки.

Еще один крупный и значимый для города объект — это реконструкция моста по проспекту Победы через реку Миасс. Накануне исполнилось ровно 100 дней с момента закрытия Ленинградского моста. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал на площадке. Смотрим, как идет строительство нового сооружения, в нашем фоторепортаже.

Дополнительный перечень дорог, где в этом году идет ремонт, был также сформирован благодаря средствам, выделенным губернатором Алексеем Текслером:

— ул. Ворошилова от ул. Молодогвардейцев до пр. Победы;

— ул. Гостевая от ул. Братьев Кашириных до кольца пос. Шершни;

— пр. Давыдова от ул. Хохрякова до ул. Зальцмана;

— ул. Дубравная от ул. Конноспортивной до Свердловского пр.;

— ул. Енисейская от ГСК № 302 от дома № 18 до железнодорожного переезда;

— Краснопольский пр. от ул. Молодогвардейцев до ул. Бейвеля;

— ул. Лесная от ул. Железнодорожной до ул. Радостной;

— ул. Неглинная от ул. Куйбышева до ул. Неглинная 43/1;

— ул. Рылеева от ул. Блюхера до ул. Профинтерна;

— ул. Томинская 1-я;

— ул. Чоппа от ул. Хохрякова до ул. Мамина;

— ул. Электросварочная (Трубоэлектросварочная).