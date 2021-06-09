В микрорайоне Академ Риверсайд начали строить дорогу к жилым домам

Завершить работы подрядчик должен в октябре 2021 года

На улице Наркома Малышева в микрорайоне Академ Риверсайд начинается строительство дороги. Она соединит подъезды к жилым домам и детскому саду с улицей Университетская Набережная. О ходе работ рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров.

В марте 2020 года жители микрорайона Академ Риверсайд направили обращение главе города, в котором указали, что давно живут в своих домах, а дороги к ним нет. Наталья Котова поставила задачу комитету дорожного хозяйства заключить контракт на проектирование. В 2021 году комитет получил положительное заключение госэкспертизы. В апреле 2021 года с подрядчиком заключили контракт на строительные работы.

«Дорога будет иметь протяженность 430 метров. Здесь будет две полосы. Дорога не магистральная, районного значения: по ней жители смогут добираться до своих домов и до детского сада, который здесь расположен. Вдоль дороги обустроят газоны и высадят 58 деревьев. Будут сделаны парковочные места в районе садика. Проезжая часть будет небольшой ширины, чтобы у водителей не было возможности разогнаться. И также предусмотрено несколько поворотов, которые тоже будут замедлять движение. Будут выставлены знаки, искусственных неровностей проект не предусматривает. Ширина тротуаров будет три метра», — рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

На участке также ведутся работы по обустройству ливневой канализации. Подрядчик работает без отставания от графика, заверили в КДХ. Кураторы министерства дорожного хозяйства и представители стройконтроля намерены ежедневно проверять работу подрядчика на объекте.

Выезд с этой дороги будет на улицу Университетская Набережная. Перекресток здесь не предусмотрен: въезд будет сделан по ходу движения и выезд — только направо. Это позволит избежать установки забора на Университетской Набережной. Жители попросили на время строительных работ обустроить для них временный пешеходный переход. Председатель КДХ распорядился осуществить эти работы в ближайшее время.

Финансирование ведется по программе «Безопасные качественные дороги». Стоимость контракта составила 41,8 миллиона рублей. Завершить работы планируется в октябре этого года.