В Челябинске отловом бездомных животных займется компания «Наш дом»

Контракт с компанией «РемКом» расторгнут

Управление экологии и природопользования администрации Челябинска заключило контракт на выполнение работ по отлову бездомных животных. Теперь этим будет заниматься ООО «Наш дом». Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подать заявку на отлов животного, у которого нет хозяина, можно в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по телефону 8-900-080-36-07 или на электронную почту dogcatdom@yandex.ru ежедневно, круглосуточно.

Также можно обратиться в управление экологии и природопользования администрации Челябинска по телефонам 729-33-66, 729-34-07 или направить заявку на электронную почту ecolog@cheladmin.ru (в рабочие дни).

Напомним, ежегодная субвенция на отлов и транспортировку беспризорных животных, выделяемая из областного бюджета городам и районам Челябинской области, с 2023 года серьезно вырастет. Такое решение принято депутатами Законодательного собрания Челябинской области.

Государственные приюты в Челябинской области примут на временное содержание питомцев мобилизованных южноуральцев. С подопечными проводят все необходимые ветеринарные процедуры, ставят прививки. В регионе два таких приюта, один из них — самый крупный на Урале.

Ранее отловом бездомных питомцев в Челябинске занимались сотрудники ООО «РемКом». Как происходит отлов животных, чем подрядчик обезвреживает животное и куда затем доставляет? А главное — легко ли поймать в городе-миллионнике стаи собак, которые постоянно мигрируют? Чтобы ответить на эти и другие вопросы по отлову бродячих собак, корреспондент ИА «Первое областное» отправился в рейд вместе с подрядчиком и запечатлел рабочий процесс.



В начале года администрация Челябинска подвела итоги аукциона на содержание и уход за бездомными животными в 2022 году. Победителем признали ООО «Наш дом», связанное с одноименным приютом. Организация получила 6,6 миллиона рублей. Корреспондент ИА «Первое областное» отправился в село Большие Харлуши и посмотрел, как сейчас содержатся животные приемника.

