В Челябинске каждый четвертый мечтает приходить на работу со своей собакой — SuperJob

Каждый третий против такой возможности

В Челябинске каждый девятый работодатель разрешает сотрудникам иногда приводить на работу своих кошек и собак. Такая возможность есть в каждой девятой компании (11%) с подходящими условиями труда. 27% челябинцев одобряют такую идею, сообщают исследователи SuperJob.

При этом каждый третий (31%) челябинец негативно относится к питомцам на работе, а среди тех, кто не держит кошек и собак, таковых еще больше (47%).

«Свою позицию респонденты чаще всего объясняют неудобством для коллег: „У кого-то может быть астма или аллергия, кто-то побаивается собак, а кто-то не хочет возвращаться домой в шерсти“. Нейтрально относятся к возможности встречи с чьим-то питомцем в офисе 20% челябинцев: с их точки зрения, кошки и собаки вполне допустимы, если они не мешают работе», — рассказали в пресс-службе SuperJob.

Женщин, поддерживающих присутствие кошек и собак на работе, среди опрошенных больше (32%). Среди мужчин таких оказалось лишь 20%.

Примечательно, что опрошенные с доходом более 80 тысяч рублей не хотят видеть животных в офисе почти вдвое чаще, чем респонденты с заработком менее 30 тысяч рублей (48% против 23%).

Время от времени брать на работу своего любимца хотели бы 15% владельцев кошек и 25% хозяев собак. Признались, что у них есть такая возможность уже сегодня, 2% кошатников и 6% собачников.

Добавим, опрос проводили с 16 по 22 августа 2022 года среди экономически активных жителей Челябинска.