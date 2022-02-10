Фоторепортаж: как живут бездомные животные в приюте под Челябинском

Корреспондент ИА «Первое областное» оценил условия содержания подопечных

В начале года администрация Челябинска подвела итоги аукциона на содержание и уход за бездомными животными в 2022 году. Победителем признали ООО «Наш дом», связанное с одноименным приютом. Организация получила 6,6 миллиона рублей. Корреспондент ИА «Первое областное» отправился в село Большие Харлуши и посмотрел, как сейчас содержатся животные приемника.

Дом для животных, согласно правилам, находится вдали от сельских улиц, на пустыре. За большими железными воротами — внушительная территория со множеством построек для 246 собак и 10 кошек. Первым делом внимание обращаешь на огороженное забором поле с десятком бегающих по нему собак. Это спокойные, но дикие, опасающиеся людей животные. Как рассказала один волонтеров, их привезли сюда еще в 2018 году. При появлении незнакомых людей собаки отбежали к своим будкам и с опаской наблюдали.











От собак, живущих на поле, забором огорожен выгульник, где второй год живет 13 диких собак-подростков, которых после отлова, еще щенками, приют решил не выпускать. Щенки родились на улице, и, разумеется, их никто не приучал к человеку. Таким животным «Наш дом» внимательно подбирает передержки (жизнь у кого-то дома в течение определенного времени), чтобы сделать их ручными и повысить шанс пристроя в семью.





Если хозяин не найдется, то собака, скорее всего, так и останется в приюте. Выпустить на улицу их уже не смогут, ведь животные привыкли к регулярно появляющейся в миске еде, а оказаться на улице не подготовленному к охоте существу — равносильно смерти. По общению с волонтерами стало понятно, что они уже морально готовы к тому, что большая часть собак останется здесь на всю жизнь — их нужно будет содержать еще 10—12 лет.

Больше всего животных — в огромном количестве вольеров на краю поля. Это социализированные собаки, которые ищут семью. Именно их чаще всего приходят смотреть. Хоть этих подопечных волонтерам и не нужно с особым усердием воспитывать, проблем с ними едва ли меньше, чем с дикими, ведь сотня собак должна как-то поместиться в ограниченном количестве вольеров. Конечно, соседства по несколько животных на помещение не избежать.



«Распределить их здесь очень сложно. Мы берем тихую собаку, подсаживаем к ней кого-то поактивнее. Мы распределили так, что в каждом вольере есть лишь один вожак. Но это устоявшееся соседство, а новых собак они, как правило, не терпят», — рассказывает волонтер Эльвира Котляр.





















Подселяют новую собаку после еженедельной массовой прогулки. Каждую субботу все вольеры с социализированными собаками открываются, и животные самостоятельно гуляют по большому полю. На прогулку пускают и новоприбывшего подопечного. Волонтеры наблюдают, с кем собака контактирует лучше всего. Если в вольере наиболее дружественного животного есть место, то новичка подселяют туда. Правда, по словам волонтера, на данный момент все свободные места закончились.



К слову, нагулявшись, собаки заходят в свои вольеры сами. За особо активными, конечно, приходится побегать, но некоторые волонтеры знают всех собак «в лицо». Таких людей здесь, по словам основательницы приюта Полины Прийменко, всего 15. Они досконально знают историю «Нашего дома» и давно познакомились со всеми подопечными. Эти волонтеры фактически живут приютом, все свободное время посвящая животным. В остальном помощь оказывают те, кто решил в дни открытых дверей (каждую субботу и воскресенье) прийти, чтобы пообщаться с животными. Иногда приходит мало людей, но бывает, что в ворота стучат по 30—40 человек в день.



Место на территории приюта, являющееся, по словам Полины Прийменко, частью непосредственно ООО «Наш дом», которому принадлежит одноименная клиника в Челябинске, — длинное одноэтажное здание, огражденное от поля с вольерами. Это длинный коридор небольших клеток. Сюда привозят собак, которых поймали отловщики «РемКома». Этим животным проведут стерилизацию, чипирование и сделают необходимые прививки. Кто-то отправится обратно на улицу, а кого-то оставят в приюте.

















В одной из этих клеток сидит 1,5-годовалый пес Арчи с очень непростой судьбой. Его нашли в поселке Роза лежащим в мусорном баке в луже крови. Времени ждать не было, местные жители сразу привезли пса в приют. При осмотре выяснилось, что на голове у Арчи травма, нанесенная острым предметом вроде топора. Пока он лечился, волонтеры начали выяснять, как же сложилась такая жуткая ситуация. Нашли женщину, которая брала его из приюта еще щенком для жизни в частном доме. Но через полтора года хозяйка переехала в квартиру, где места собаке не нашлось. Единственное решение, которое нашла женщина, — попросить знакомого мужчину избавиться от собаки. Исполнитель просьбы ударил собаку топором по голове. Подумав, что дело сделано, он отнес животное в мусорный бак. На самом же деле Арчи получил лишь черепно-мозговую травму и потерял сознание. Сейчас Арчи прошел курс реабилитации и готов обрести любящую семью.

Правила передачи животных новым хозяевам сейчас довольно серьезные.



«Передача животных новым хозяевам происходит исключительно по договору, по акту выбытия животного и по паспортным данным нового хозяина. Также каждое наше животное имеет микрочип с полной информацией. В собственность новому хозяину животное мы переносим через международную базу лишь после прохождения человеком испытательного срока, когда мы максимально много общаемся с хозяином, отслеживаем состояние животного. Если человек не справляется или недобросовестно относится к животному, мы имеем право питомца изъять, потому что он находится в нашей собственности», — пояснила Полина Прийменко.

При этом, по словам основательницы приюта, с каждым годом животных забирают все хуже, а прибывает подопечных все больше.



«Добрых рук на всех не хватит. Многие из тех, кто достоин владеть собакой, так скажем, уже имеют дома животное. Ковид нам еще сильно подпортил картину. Много домашних собак стало оказываться на улице, потому что люди умирали, а их животные оказывались никому не нужными. В том году мы отдали около 270, а приняли в районе 315 животных», — поделилась основательница приюта.

Однако улучшились дела с поиском новых хозяев для кошек, в последние годы их стали пристраивать все чаще. Кошек у приюта 25, но в Больших Харлушах живет только 10 — те, что больны лейкозом. С этим заболеванием можно вполне себе счастливо жить, но проблема в том, что болезнь передается очень легко, поэтому 15 здоровых кошек живут отдельно в клинике «Наш дом» в Челябинске.



Кошачий домик на территории приюта, пожалуй, самое очаровательное место. Отапливаемое помещение стоит обособленно от собачьих вольеров. Внутри — уютное кошачье общежитие с мягким креслом и множеством когтеточек. Летом окно домика распахивают, и обитатели могут через него выходить в огороженный садик, где можно полазать по импровизированным «деревьям» на открытом воздухе.















Стоит отметить, что превалирующее количество собак вовсе не говорит о том, что их находят на улицах чаще, чем кошек. Просто исторически профиль приюта больше склонялся к собакам, исходя из личных предпочтений основателей. Что уж говорить, Полина Прийменко поделилась, что у нее в частном доме живет 20 собак. Правда, все они с особенностями.



«У меня ухоженные, комфортно проживающие собачки. Но собачки-инвалиды, чаще с ампутациями», — рассказала Прийменко.





В приюте животных-инвалидов нет, но и здоровым животным требуется тщательный уход. Оценить работу «Нашего дома» вместе с корреспондентом ИА «Первое областное» приехал начальник управления экологии и природопользования администрации Челябинска Иван Кинев.



«Я сегодня приехал, потому что приют “Наш дом” является нашим подрядчиком по исполнению муниципального контракта по содержанию животных, оставшихся без владельцев, и по оказанию им необходимых услуг. Мы деятельностью приюта полностью удовлетворены. Я вот вижу изменения в бытовых условиях, в инфраструктуре. Мы уже отработали 2021 год с этой компанией в полном объеме. Мы отловили более тысячи животных, которые прошли через приют и получили весь комплекс услуг, после чего были выпущены», — отметил Иван Кинев.





Чиновник рассказал, что в этом году, помимо исполнения существующего муниципального контракта, с приютом могут заключить дополнительные контракты, как на отлов, так и на содержание животных.



Напомним, отловом бездомных животных в Челябинске занимается компания «РемКом», с ней заключили контракт на 2,6 миллиона рублей. Команда отловщиков забирает с улиц бродячих животных и отвозит их в «Наш дом». Накануне корреспондент ИА «Первое областное» провел день вместе с бригадой и запечатлел их работу.

