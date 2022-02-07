Фоторепортаж: один день с командой по отлову бродячих собак в Челябинске

Корреспондент ИА «Первое областное» провел день с командой, которая занимается отловом животных

Случаи нападения агрессивных собак на челябинцев — не редкость. В начале 2022 года стало известно, что в Челябинске определили ответственных за отлов безнадзорных собак. Контракт на ближайший год заключили с ООО «РемКом». Как происходит отлов животных, чем подрядчик обезвреживает животное и куда затем доставляет? А главное — легко ли поймать в городе-миллионнике стаи собак, которые постоянно мигрируют? Чтобы ответить на эти и другие вопросы по отлову бродячих собак, корреспондент ИА «Первое областное» отправился в рейд вместе с подрядчиком и запечатлел рабочий процесс.

Рабочий день бригады начинается на базе. Там команда из двух человек получает задание от координатора: объехать районы и отловить как можно больше бродячих собак. Территории определяются заранее из заявок челябинцев, присылаемых «РемКому». Получив план на день, водитель заводит модернизированную «Ниву» с восемью клетками, спрятанными под тентом, вместо заднего ряда.









Отловщик тем временем берет «ружье» – пневматическую винтовку MP-61 с переделанным, более широким стволом, чтобы туда влезал пластиковый дротик со снотворным.





Мы присоединились к бригаде перед началом объезда дворов в ЖК «Ярославский». Пока обсуждали план съемок, в нескольких метрах от машины спокойно присела дворняжка. Но поймать ее не удалось: как только отловщик вышел, собака юркнула в дырку в заборе. Бежать за животным по такой местности смысла не было. Последующие объезды дворов результата также не принесли — собак вообще не было видно. Разве что несколько уже отловленных ранее, с чипами в ушах.

Сделали несколько кругов по «Ярославскому», теперь нужно ехать дальше. На сложных территориях с большим количеством собак, которых реально поймать, бригада иногда проводит целый день. Однако в данном случае был велик риск зря потратить время, оставленное для самой главной точки дня — городского бора. К этому моменту (к 15:00) в кузове «Нивы» в клетках сидели три собаки — больше поймать не удалось. К слову, эти собаки уже проснулись: препарат из дротика действует примерно полчаса.









Этих собак вечером отвезут в приют «Наш Дом», где им проведут стерилизацию, чипирование и поставят прививки от распространенных заболеваний. Причем эти операции проводят для всех животных без исключения, даже если собака кажется домашней — здоровой и ухоженной. Но тем, кто потерял своего питомца на прогулке, не стоит переживать. По словам сотрудника ООО «РемКом», у хозяев есть 10 дней до начала операции. Если животное потерялось, вполне вероятно, что его поймали и отправили в приют. В таком случае нужно самостоятельно приехать в «Наш Дом», написать заявление и получить своего питомца.

Причем, по словам отловщика, породистые, очевидно не бродячие собаки, попадают в клетку довольно часто.

«Бывает такое, обычно в частном секторе. В основном это хаски. Иногда еще маленьких собак видим, но их, конечно, не берем», — отметил сотрудник ООО «РемКом».

Несмотря на то что эти породистые животные не похожи на дворняжек, их поимки нельзя избежать: это не всегда потерянные собаки. Некоторые люди, особенно живущие в частном секторе, отпускают своих питомцев на самовыгул. В таком случае без хозяина, контролирующего поведение, собака также может представлять опасность для прохожих.

С хозяйскими собаками все понятно, но что делают с дикими животными, не готовыми социализироваться? Их судьба весьма печальна — чаще всего их оставляют в приюте, в некоторых случаях (в зависимости от агрессивности собаки) после проведенных операций отпускают обратно, в то же место, где и поймали.

Смысл такой: поскольку отстреливать собак негуманно, а приюты не резиновые, пусть хотя бы это животное, будучи стерилизованным, не сможет давать потомство, что в идеале через время приведет к исчезновению с улиц бродячих собак.

Отправляемся с отловщиками в городской бор, к станции «Водной». Еще из окна машины я увидел несколько довольно больших стай собак. Впрочем, для тех, кто бывает в этом парке, такие стаи — не удивление, а печальная и опасная обыденность. Вот, думаю, тут-то не как в «Ярославском» — собакам некуда спрятаться. Ошибочное первое впечатление.

В первую очередь сказалось слабое оснащение отловщика. Винтовка сама по себе маломощная, да еще и дротик большой, но легкий. В итоге попасть можно лишь шагов с четырех. Сотрудник «РемКома» замечает между деревьев несколько собак. Подзывает их, кидает приманку (собачий корм, мясо). Самые смелые с опаской подходят. Выстрел. Не попал. Напуганные собаки скрываются за деревьями.









В это время к нам подошла женщина. Она представляется зоозащитником и, ходя по пятам за отловщиком, начинает настоятельно рекомендовать ему отстреливать определенных собак, не обращая внимания на других. Отловщик лишь отвечает коротким: «Я знаю, как выполнять свою работу». По его лицу видно, что советчиков он встречает чуть ли не на каждой новой территории. И хорошо, если это только советчик. По словам сотрудника «РемКома», иногда случаются довольно серьезные конфликты с жителями.

«Приехали на новую территорию. На первом этаже пятиэтажки расположена какая-то мастерская, мужчины там металл режут. Они прикормили штук 10 бродячих собак. Мы попытались забрать собак, но один из работников стал угрожать нам ножом. Потом нам удалось поговорить с наиболее адекватным из них. Мы объяснили, что не убиваем этих собак, ничего страшного не произойдет. В итоге удалось увезти оттуда лишь одного пса», — рассказал отловщик.

В городском бору мы еще около часа ходили между деревьев. Собаки, издалека увидев охотников, разбегались. Догнать их, особенно в лесу, разумеется, невозможно.











Хорошая возможность попасть представилась, когда мы увидели большую собаку на пригорке. Отловщик, прячась за кустами, стал к ней подкрадываться. Удалось подойти на расстояние нескольких метров. Выстрел. Попал! Но собака, подпрыгнув, убегает. Оказалось, что дротик отскочил от животного и упал рядом. Бывает и такое.





Впрочем, даже если бы препарат и попал в кровь, шансы поймать собаку были бы незначительными. Дело в том, что снотворное обычно начинает действовать минут через пять. Иногда через 10—15. Конечно, за это время животное, хорошо ориентирующееся в лесу, сможет убежать и спрятаться. Через полчаса оно оклемается и вновь куда-нибудь побредет. Ситуация с бором в таком случае кажется весьма печальной. Особенно принимая во внимание то, что, по словам отловщиков, за год работы в этом парке они поймали лишь около 10 собак.

На вопрос «Что же тогда делать с собаками в городском бору?» сотрудники «РемКома» мне ответили лаконично: «Перестать кормить этих дворняжек». Некоторые неравнодушные люди, думая, что совершают доброе дело, подкармливают бездомных собак, живущих в этом лесу. Они даже устраивают импровизированные шалаши с одеялами и тарелками с едой. Однако такими действиями эти люди лишь стимулируют бесконтрольное размножение дворняжек.

Если говорить не о собаках на «Водной», а в целом о бродячих животных, важно помнить очевидную и даже банальную, но почему-то трудно доносимую до некоторых людей мысль: многие бездомные животные стали такими, потому что однажды нерадивые хозяева решили избавиться от ответственности, которую взяли на себя, заводя питомца. Так произошло накануне в СНТ «Любитель», которое находится в поселке Старокамышинске. Женщина выкинула из автомобиля собаку, этот момент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, установленные на одном из домов. Увы, никакие отловы не помогут, если ежедневно на улицы будут выбрасывать животных. Ведь даже если оставленный на помойке домашний пес не принесет никому вреда, то быстро появятся щенки, которые превратятся в диких собак, выросших на улице.

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