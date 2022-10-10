Питомцев мобилизованных челябинцев готовы бесплатно содержать приюты региона

За животными будут ухаживать до возвращения военнослужащего с фронта

Государственные приюты в Челябинской области примут на временное содержание питомцев мобилизованных южноуральцев. С подопечными проводят все необходимые ветеринарные процедуры, ставят прививки. В регионе два таких приюта, один из них — самый крупный на Урале. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.



В Челябинской области приюты есть в Агаповском и Сосновском районах. За первым закреплены девять муниципалитетов, за вторым — 14, в том числе Челябинск и Копейск. Для территории горнозаводской зоны создают еще один приют в Катав-Ивановске. Все региональные учреждения — подразделения государственных ветстанций.



Если за животным мобилизованного некому ухаживать, питомца можно до момента возвращения с фронта отдать в один из приютов. Хозяев просят предъявить повестку, чтобы в дальнейшем обосновать расходы, а также заключают договор о безвозмездном оказании услуг.



Приют при Сосновской ветстанции — самый крупный на Урале. Он рассчитан на содержание 600 собак и 300 кошек. Здесь есть холодные и теплые вольеры, площадка для выгула, зона карантина, лечебный блок. Также имеется вся необходимая лечебная база.



В приюте Агаповской ветстанции с начала призыва уже приняли двух собак на содержание.