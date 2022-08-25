Города Челябинской области получат больше денег на отлов бродячих собак

Кроме того, Минсельхоз региона разработает штрафы для владельцев безнадзорных коров и коз

Ежегодная субвенция на отлов и транспортировку беспризорных животных, выделяемая из областного бюджета городам и районам Челябинской области, с 2023 года серьезно вырастет. Такое решение принято депутатами Законодательного собрания Челябинской области на пленарном заседании, передает корреспондент Первого областного информагентства.



«Органам местного самоуправления ежегодно выделяется субвенция на отлов и транспортировку животных без владельцев. Последние два года она составляла 30,8 миллиона рублей. Учитывая негативный опыт субъектов Федерации и отзывы из муниципалитетов Челябинской области, мы изменили методику расчета субвенции. Теперь она вырастет, это позволит учитывать потребности городов и районов», — доложил депутатам министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

Для расчета субвенций по новой методике муниципалитеты должны будут предоставлять в Минсельхоз данные о численности животных на улицах и количестве попавших в негосударственные зооприюты. Ранее Алексей Кобылин заявлял, что, по предварительным подсчетам, новая методика позволит увеличить сумму на отлов бродячих собак и кошек до 36 миллионов на год.

Депутатов заинтересовала также возможность привлечения к ответственности хозяев сельскохозяйственных животных. Если бродячие собаки регулярно нападают на людей, то выпущенные на свободный выпас коровы и козы вредят имуществу: объедают чужие клумбы и грядки, а то и ломают заборы. По словам председателя ЗСО Александра Лазарева, жалобы на владельцев скота поступают в ЗСО регулярно.

Алексей Кобылин сообщил, что с нового года сельскохозяйственную скотину ожидает поголовное чипирование. Однако этого, по мнению парламентариев, недостаточно. Депутаты предложили министру разработать поправки в областной кодекс административных правонарушений и предусмотреть штрафы для владельцев вредящих чужой собственности коров.