В Челябинске работает один пункт экспресс-тестирования на коронавирус

Как он работает и где еще можно сделать ПЦР‑тест на COVID‑19

В Челябинске работает один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Пациенты вне зависимости от места прикрепления могут сделать мазок по будням в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12. Об этом ИА «Первое областное» сегодня, 16 августа, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Пункт экспресс-тестирования на COVID-19 работает в будние дни с 10:00 до 15:00. Также бесплатно по медицинским показаниям пациентам делают тест ПЦР в поликлиниках по месту прикрепления. Все они работают в штатном режиме и осуществляют плановый прием с разделением потоков», — рассказали в Минздраве Челябинской области.

В Челябинской области продолжается рост числа заражений коронавирусом. Подъем заболеваемости врачи ожидают осенью, когда закончится пора отпусков и каникул и люди вернутся в организованные коллективы. Для защиты себя и близких специалисты рекомендуют пройти вакцинацию и ревакцинацию, а в региональном управлении Роспотребнадзора — носить маски.

По данным Минздрава области, в регионе достаточный запас вакцин всех отечественных марок. И только зарегистрированная недавно назальная вакцина «Конвасэл» на Южный Урал пока не поступала.

Эпидситуация в Челябинской области находится на постоянном контроле и мониторится ежедневно. Оперативный штаб пока не планирует вводить ковидные ограничения.

Напомним, в пятую волну коронавируса, которую эпидемиологи наблюдали в феврале, в Челябинской области были открыты 18 ковидных поликлиник для людей, подозревающих у себя коронавирус. Там принимали только температурящих пациентов с признаками ОРВИ. В поликлиниках делали экспресс-тест на ковид и при положительном результате бесплатно выдавали лекарства.