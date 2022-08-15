Еще 304 человека заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав озвучил суточную сводку на 15 августа 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 4,9 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 304 положительных результата, среди заболевших есть 11 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 341 825 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 15 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 269 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 329 тысяч 963 южноуральца. Продолжают лечение 2 тысячи 701 пациент.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном умершем от коронавируса пациенте. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 20 человек.