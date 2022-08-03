Оперштаб пока не планирует вводить ковидные ограничения в Челябинской области

Эпидситуация находится на ежедневном контроле

В Челябинской области пока не планируют вводить ковидные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Но меры по противодействию распространения COVID-19 при необходимости будут применяться незамедлительно. Об этом сегодня, 3 августа, ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Эпидситуация в Челябинской области находится на постоянном контроле оперативного штаба и мониторится ежедневно. В настоящий момент оперштаб не планирует вводить ограничительные меры в регионе», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Напомним, накануне в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области предупредили об обострении коронавируса и рекомендовали жителям Челябинской области снова носить маски.

Для профилактики распространения коронавируса в надзорном органе также напомнили о необходимости обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания, соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, а также вести здоровый образ жизни.

Врачи региона также осенью ожидают подъем заболеваемости COVID-19. Увеличение числа заражений будет связано с возвращением людей из отпусков и школьников и студентов в организованные коллективы.

Для защиты специалисты регионального Минздрава рекомендуют поставить прививку. Для этого создан необходимый запас доз. Где можно пройти вакцинацию и ревакцинацию на этой неделе, читайте в материале ИА «Первое областное».

В ближайшее время в регионе обновят сервис записи к врачу на «Госуслугах». Система будет сама определять, к какой поликлинике прикреплен пользователь, и покажет свободные временные слоты для записи.