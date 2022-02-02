В Челябинске ковидная поликлиника начала круглосуточный прием горожан

Мазок на коронавирус здесь можно сдать и днем, и ночью

Одна из ковидных поликлиник Челябинска перешла на круглосуточный режим работы. Об этом в среду, 2 февраля, во время брифинга для журналистов сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Поликлиника ОКБ № 2 со вчерашнего дня работает круглосуточно. Пройти ПЦР-тестирование здесь можно даже ночью», — пояснила Ирина Гехт.

Сейчас в Челябинской области открыты 18 ковидных поликлиник для людей, подозревающих у себя коронавирус. Здесь принимают только температурящих пациентов с признаками ОРВИ. В поликлиниках делают экспресс-тест на ковид и при положительном результате бесплатно выдают лекарственные препараты.

Ковидные поликлиники сейчас открыты в Челябинске, Магнитогорске. Миассе, Златоусте и Троицке.

Политик также отметила, что во время пятой волны пандемии и сезонного роста простудных заболеваний основная нагрузка по приему пациентов легла на медиков первичного звена. Всего за неделю поток больных, устремившихся в поликлиники, вырос на 300 процентов. При этом 10—15 процентов медиков сами находятся на больничном.

Куда челябинцам обращаться при подозрении на коронавирус — разбираемся, чем помогут в поликлинике по месту жительства, в ковидном центре и в пункте ПЦР‑тестирования на ковид. И публикуем адреса таких поликлиник и центров.

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