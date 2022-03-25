В Челябинске начали ямочный ремонт на дорогах

Полная замена асфальта запланирована с наступлением плюсовых температур

В Челябинске подрядчики начали ямочный ремонт на самых проблемных участках. С таянием снега на дорогах города нередко сходит и асфальт. Дорожники заливают ямы «холодным» материалом, который можно использовать и в зимний период. Это позволит покрытию «продержаться» до наступления настоящего тепла, когда уже можно проводить полноценный ремонт и начнут работать асфальтные заводы, пояснили в пресс-службе мэрии города.

В Челябинске не успели вывезти весь снег с обочин и улиц города, а подрядчики уже приступили к ямочному ремонту дорог. По данным пресс-службы мэрии города, асфальт в крупные ямы и дефекты заливают уже несколько дней.

После того, как снег на дорогах полностью растает, представители администрации, включая комитет дорожного хозяйства Челябинска, проведут комиссионное обследованием всех дорог города.

«При выявлении дефектов на проезжей части будут выданы предписания подрядным организациям на устранение указанных дефектов в рамках гарантийных обязательств. В соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по содержанию уличной-дорожной сети предусмотрен ямочный ремонт дорог, который будет осуществляться в течение всего дорожного сезона 2022 года согласно графика производства работ», — прокомментировал ИА «Первое областное» председатель КДХ Ринат Кучитаров.

Наш фотограф прошелся по улицам города и запечатлел, как на челябинских дорогах тает снег. Горожане обходят лужи, а автомобили объезжают ямы.



Накануне эксперты Общественного народного фронта проверили соблюдение контрактов по содержанию региональных дорог. Оказалось, что больше десятка трасс не соответствуют нормативным требованиям.