В Челябинске проспект Ленина перекроют на выходные из‑за ремонта теплотрассы

Автобусы и машины отправят в объезд

В Челябинске на несколько дней закроют движение транспорта на пересечении улицы 3-го Интернационала с проспектом Ленина от дома № 30 до дома № 27/1. Участок дороги перекроют в 21:00 в пятницу, 2 сентября, и откроют в 06:00 в понедельник, 5 сентября. Ограничение связано с ремонтом участка теплотрассы, сообщили в мэрии.

На время ремонтных работ изменит схему движения общественный транспорт. Автобусы № 1, 2 и 4 будут ходить по маршруту: проспект Ленина — Артиллерийская — Первой Пятилетки — Труда — Российская — проспект Ленина.

Маршруты троллейбусов:

№ 10 — Солнечный берег — Гагарина — Копейское шоссе — ЧКПЗ;

№ 16 — АМЗ — площадь Революции — Свободы — железнодорожный вокзал;

№ 19 — ЧТЗ — Первоозерный — ТЭЦ № 3, ЧТЗ — ЖБИ;

№ 26 — Молдавская — Чичерина — проспект Ленина — Свободы — железнодорожный вокзал.

Кроме того, с 21:00 2 сентября до 22:00 15 сентября будет закрыто движение транспорта по улице 3-го Интернационала в районе дома № 27/1 по проспекту Ленина с ограничением по крайней правой полосе в сторону ЧТЗ.





Напомним, работы на данном участке будут выполнять рабочие «УСТЭК-Челябинск».