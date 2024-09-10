В Челябинске с 9 по 17 сентября Ростехнадзор проводит проверку готовности зданий к отопительному сезону. При резком понижении температуры отопление в первую очередь включат в детских садах, школах и других социальных учреждениях. Об этом сообщили на аппаратном совещании мэрии.
Для подачи горячей воды в батареи соцучреждениям необходимо будет отправлять заявки. Как отметил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, первые запросы уже поступили.
Также проходит проверка готовности к отопительному сезону жилых домов.