В Челябинске готовы подавать отопление в соцучреждения

Пока трубы будут включаться по заявкам

В Челябинске с 9 по 17 сентября Ростехнадзор проводит проверку готовности зданий к отопительному сезону. При резком понижении температуры отопление в первую очередь включат в детских садах, школах и других социальных учреждениях. Об этом сообщили на аппаратном совещании мэрии.

Для подачи горячей воды в батареи соцучреждениям необходимо будет отправлять заявки. Как отметил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, первые запросы уже поступили.

Также проходит проверка готовности к отопительному сезону жилых домов.