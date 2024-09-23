Челябинцы стали чаще покупать обогреватели

Спросом также пользуются тепловые пушки

В Челябинскую область пришла настоящая осень, ночи стали холоднее, а это значит, что квартиры постепенно начинают остывать. Чтобы переживать холода до включения отопления комфортно, челябинцы стали приобретать обогреватели.

За последний месяц продажи обогревателей выросли на 75%, согласно данным «Авито». Причем эти устройства на 93% чаще покупали с рук, а новые — на 67%.

Наибольшая доля продаж приходится на тепловентиляторы. Их на «Авито» покупали чаще в 2 раза, а стоят они в среднем 9000 рублей за новый или 2000 рублей с рук.

Затем следуют масляные обогреватели. Их за последний месяц покупали чаще вдвое, а средняя цена составила 3000 рублей за новый или 1500 рублей за б/у. Это один из самых популярных видов обогревателей. У них довольно невысокая цена и простое устройство: они греют по тому же принципу, что и радиаторы центрального отопления.

Третье место по продажам занимают газовые обогреватели. Их продажи за последний месяц выросли на 65%. Средняя стоимость устройства — 13 000 рублей за новый или 4000 с рук. Такие виды обогревателей обычно используются на верандах, террасах или в летниках ресторанов.

Четвертое место по доле продаж занимают конвекторные обогреватели. Их продажи выросли в 2,5 раза, а средняя стоимость составила 5000 рублей за новый прибор или 3000 рублей с рук.

Замыкают топ-5 инфракрасные обогреватели со средней стоимостью 6000 рублей за новый прибор или 1500 рублей в ресейле. Их продажи выросли на 89%. Их используют как в помещениях, так и на улице. Чем больше длина его волны в характеристиках, тем большую площадь он способен обогреть.

Автор: Ксения Рындина