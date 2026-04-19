В субботу, 18 апреля, в Челябинской областной научной библиотеке прошла Всероссийская ежегодная акция «Библионочь». Тема этого года — «Мозаика культур», и программа мероприятий полностью ее раскрыла. Яркие кадры с «Библионочи» — в фоторепортаже фотографа медиахолдинга «Первый областной» Евгения Ткаченко.
Организаторы сделали все, чтобы в тот вечер интересно было гостям всех возрастов: тут были и тематические фотозоны, и захватывающие квесты, и познавательные лекции.
Те, кто любит заниматься рукоделием, могли принять участие в разных мастер-классах.
И дети, и взрослые охотно играли в интеллектуальные игры.
Особенно насыщенной была концертная программа: музыкальные и танцевальные номера подготовили представители самых разных культур и народов.
Конечно же, челябинцы смогли встретиться с любимыми авторами и задать им интересующие их вопросы.
Мероприятий было очень много. Не запутаться и выбрать то, что по душе, помогал путеводитель.
«Не пропускаю ни одну „Библионочь“. Каждый год разные темы, разные мероприятия, узнаешь много нового. В этом году было особенно ярко»,— поделилась читатель ИА «Первое областное» Альбина.
Мероприятия «Библионочи» прошли и на других площадках.