«Библионочь-2026» собрала сотни гостей в челябинской Публичке

Программа мероприятий была насыщенной

В субботу, 18 апреля, в Челябинской областной научной библиотеке прошла Всероссийская ежегодная акция «Библионочь». Тема этого года — «Мозаика культур», и программа мероприятий полностью ее раскрыла. Яркие кадры с «Библионочи» — в фоторепортаже фотографа медиахолдинга «Первый областной» Евгения Ткаченко.

Организаторы сделали все, чтобы в тот вечер интересно было гостям всех возрастов: тут были и тематические фотозоны, и захватывающие квесты, и познавательные лекции.

Те, кто любит заниматься рукоделием, могли принять участие в разных мастер-классах.

И дети, и взрослые охотно играли в интеллектуальные игры.

Особенно насыщенной была концертная программа: музыкальные и танцевальные номера подготовили представители самых разных культур и народов.

Конечно же, челябинцы смогли встретиться с любимыми авторами и задать им интересующие их вопросы.

Мероприятий было очень много. Не запутаться и выбрать то, что по душе, помогал путеводитель.

«Не пропускаю ни одну „Библионочь“. Каждый год разные темы, разные мероприятия, узнаешь много нового. В этом году было особенно ярко»,— поделилась читатель ИА «Первое областное» Альбина.

Мероприятия «Библионочи» прошли и на других площадках.