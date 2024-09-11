24 бригады вывели на ликвидацию аварий на теплосетях в Челябинске

Горячую воду обещали вернуть в 19 домов

Сегодня, 11 сентября, замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов осмотрел места, где в преддверии зимы устраняют повреждения на теплосетях. Авариями на сетях МУП «ЧКТС» занимаются 24 восстановительные бригады, восемь из которых — привлеченные. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Сегодня полностью заменят два участка теплотрассы диаметром 400 мм на улице Новороссийской, 146. Горячая вода вернется в 12 домов.

«На Марченко, 13 устраняется повреждение на теплотрассе диаметром 200 мм. Работы также закончат в четверг, 12 сентября, горячая вода вернется в семь домов», — сказали в пресс-службе.

К завтрашнему дню заменят почти 40 метров трубы на шоссе Металлургов. К теплотрассе подключен 101 дом.

«На время работ потребителей от горячего водоснабжения не отключали, дома запитаны по резервной схеме», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что с 9 по 17 сентября в Челябинске Ростехнадзор проверяет готовность к зиме сетей и котельных. Власти города озвучили, что готовы подавать отопление в соцучреждения. При резком понижении температуры отопление в первую очередь включат в детских садах, школах и других социальных учреждениях.