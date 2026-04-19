Четыре автомобиля отправились в зону СВО из Челябинска

Их будут использовать для эвакуации раненых с поле боя

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Челябинске сотрудники МКУ «ЭВИС» передали в помощь бойцам СВО четыре автомобиля: Газель на 13 мест, Газель на 6 мест и два восьмиместных УАЗа повышенной проходимости. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, машины будут использовать для эвакуации с поля боя раненых и перевозки их в госпиталь.

Автомобили передали 18-й гвардейской мотострелковой Инстербургской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Помощь принял командир медицинской роты. Машины начнут использовать, как только они прибудут в зону боевых действий.

Челябинская область регулярно отправляет гуманитарную помощь в зону СВО. Так, в середине апреля два автомобиля для эвакуации раненых передали челябинские пограничники. Гуманитарную миссию сопровождает фотограф ИА «Первое областное» Олег Каргаполов.