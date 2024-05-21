В Челябинск привезут Казанскую икону Пресвятой Богородицы для молебна о победе

Всероссийский молебен отслужат в Христорождественском кафедральном соборе

На Южный Урал, в челябинский собор Рождества Христова, привезут величайшую святыню Русской православной церкви — Казанскую икону Божией матери в рамках Всероссийского молебна о победе. Великая святыня, покровительствующая сражающимся воинам, будет принесена в епархии Русской православной церкви, сотни тысяч верующих в десятках регионов России смогут поклониться святыне и помолиться за бойцов на СВО и их скорейшее победоносное возвращение домой, сообщили в Комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь.

Молебен с чудотворным образом стартовал 6 мая в Москве и охватит 60 российских городов. Во всех епархиях, принимающих святыню, будут организованы молебные пения о победе, а также крестные ходы с чудотворным образом.

«В Челябинск чудотворный список Казанской иконы будет принесен 6 июня. Духовенство города встретит святыню в Христорождественском кафедральном соборе, где перед образом Небесной Владычицы будет совершен Всероссийский молебен о победе», — рассказали в епархии.

В столице Южного Урала святыня пробудет до 7 июня, а затем отправится далее. Следующими остановками на пути образа Богоматери станут Оренбург (8—9 июня) и Уфа (10—11 июня).

«Казанский образ Пресвятой Богородицы — святыня, особенно дорогая нашему народу, ибо с этой иконой связано преодоление одного из самых суровых и сложных периодов в отечественной истории. Она стала символом славных побед, сугубого водительства и покровительства Царицы Небесной над Россией», — обратился к верующим патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.