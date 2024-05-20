В Челябинск привезут мощи святого, которому молятся об успехах в учебе

Они пробудут здесь всего одну ночь

27 мая в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска прибудут мощи преподобного Макария, апостола Алтая. Святыню привезут в ночь с 27 на 28 мая. Затем в полночь состоится архиерейская Божественная литургия с молебном.

Преподобному Макарию молятся об успехе в учебе и обретении знаний.

«Накануне вступительных экзаменов приглашаем всех помолиться святому Макарию об учащихся и, конечно, о благополучии своих близких», — отмечают в Челябинской епархии.

Напомним, что недавно в кафедральный собор Рождества Христова прибыли башмачок и икона святителя Спиридона Тримифунтского. Они пробудут в храме до 13 июня.