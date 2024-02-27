В Чебаркуле открыли Центр общения старшего поколения

Это пятое заведение такого рода в Челябинской области

На базе клиентской службы отделения СФР в Чебаркуле открыли Центр общения старшего поколения, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Чебаркульском районе проживают около 19 тысяч пенсионеров. Каждый пятый из них продолжает работать. Появление площадки для встреч поможет жителям „серебряного“ возраста поддержать активный ритм жизни, подарит новые знания и умения», — заявил на открытии исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

В Центре общения старшего поколения есть гостевые компьютеры, мини-библиотека, телевизор, настольные игры. Еженедельно здесь будут проходить образовательные мероприятия, в том числе по повышению финансовой грамотности и освоению цифровых технологий.

Центр общения старшего поколения в Чебаркуле будет работать по будням с 8:00 до 17:00, в пятницу до 15:45. Центр расположен на улице Электростальской, 1/1.

Ранее такие центры были открыты в Магнитогорске, Коркино, Копейске и Пласте. Найти график работы центров и программу мероприятий можно на сайте регионального отделения СФР.