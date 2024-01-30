Центр общения старшего поколения открыли в Коркино

Пенсионеров приглашают на интересные мероприятия и мастер‑классы

В Коркино при клиентской службе СФР открыли Центр общения старшего поколения, сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Челябинской области.

В центре есть гостевые компьютеры, мини-библиотека, телевизор, настольные игры. Пенсионеры могут общаться здесь, посещать образовательные мероприятия и мастер-классы — их расписание можно найти на региональной странице ОСФР по Челябинской области.

«На Южном Урале уже действуют три таких центра. Они показали свою востребованность. Появление нового пространства поможет коркинцам „серебряного“ возраста поддерживать ритм жизни и интерес к ней, подарит новые знания и умения. Уверен, что центр станет местом притяжения для людей старшего поколения», — говорит исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Центр общения старшего поколения в Коркино расположен на проспекте Горняков, 8. Центр будет работать в понедельник, вторник, среду, четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45.

В ближайшее время в центре пройдут уроки по кибербезопасности, компьютерной грамотности, мастер-классы по танцам и игре в шахматы.