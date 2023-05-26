В Магнитогорске появился Центр общения старшего поколения

Здесь будут проводить мастер-классы, лекции и не только

Сегодня, 26 мая, в Магнитогорске открыли второй в Челябинской области Центр общения старшего поколения. Он расположился в здании регионального отделения Соцфонда России. По словам организаторов, это позволит разнообразить досуг для людей «серебряного возраста», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Исполняющий обязанности управляющего ОСФР по Челябинской области Владимир Шаронов уверен, что новый центр станет ещё одной точкой притяжения для магнитогорцев пенсионного возраста.

«Человеку, вышедшему на заслуженный отдых, очень важно сохранять связи с обществом, продолжать самореализовываться, чувствовать себя активными, а главное — нужными. Именно поэтому Социальный фонд России открывает по всей стране Центры общения старшего поколения, которые помогают объединиться тысячам людей „серебряного возраста“. Открытие Центров общения старшего поколения в нашем регионе позволяет качественно разнообразить досуг для южноуральцев. Магнитогорцы по достоинству оценят эту площадку и с удовольствием будут проводить свободное время в комфортных условиях», —пояснил он.

Для гостей центра планируют проводить занятия по финансовой, правовой и компьютерной грамотности, а также уроки рукоделия, увлекательные лекции. Также здесь можно будет почитать полезную литературу, посмотреть любимые фильмы, принять участие в творческих вечерах и просто пообщаться. Программа мероприятий уже разработана на несколько месяцев вперед.

Добавим, что в России на базе Соцфонда открыто более 100 аналогичных центров в 75 регионах. Первый в Челябинской области Центр общения старшего поколения был открыт в Копейске в декабре 2022 года. В его мероприятиях успели принять участие свыше 400 южноуральцев.