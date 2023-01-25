Напомним, в конце 2022 года жилые дома в Бакале подтопило сточными водами, в городе в нескольких местах засорилась канализационная система. Организация, которая занималась очисткой каналов, ожидает банкротства, поэтому проблемы по очистке легли на плечи администрации города и района.
Мэрия совместно с региональным министерством экологии подала иск в суд об экологическом ущербе на территории Бакала. Компанию обязали выплатить компенсацию.
По факту происшествия заведено уголовное дело за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).
Весной места разлива промоют и продезинфицируют, сообщил ИА «Первое областное» глава города Андрей Зарочинцев.