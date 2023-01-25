В Бакале сняли режим повышенной готовности из‑за разлива канализации

Завершены все работы по устранению и очистке засора

В Бакале закончены основные работы по устранению засора канализационной системы, коллекторы и колодцы прочищены. Режим повышенной готовности завершен, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации района.Напомним, в конце 2022 года жилые дома в Бакале подтопило сточными водами, в городе в нескольких местах засорилась канализационная система. Организация, которая занималась очисткой каналов, ожидает банкротства, поэтому проблемы по очистке легли на плечи администрации города и района.

Мэрия совместно с региональным министерством экологии подала иск в суд об экологическом ущербе на территории Бакала. Компанию обязали выплатить компенсацию.

По факту происшествия заведено уголовное дело за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).

Весной места разлива промоют и продезинфицируют, сообщил ИА «Первое областное» глава города Андрей Зарочинцев.

