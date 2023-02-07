Сотрудникам Бакальского рудоуправления помогут найти новую работу

Градообразующее предприятие готовится к приостановке работы

Предприятие «Бакальское рудоуправление» может приостановить работу из-за несоблюдения предписаний Ростехнадзора. Сейчас на производстве занято 845 человек. Специальная комиссия, созданная по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, определила необходимые меры поддержки сотрудников предприятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности региона.

«Внимание к Бакалу и ООО „БРУ“ как градообразующему предприятию будет пристальным и настойчивым, чтобы не допустить социальной напряженности. Для поддержки предприятия правительство области проводит переговоры с потенциальными потребителями продукции — крупнейшими металлургическими компаниями региона. В Минпромторг России направлено обращение с просьбой оказать содействие в налаживании кооперационных связей. Наше министерство помогает БРУ наладить взаимодействие с „Газпромом“ и другими нефтегазодобывающими компаниями по использованию железной агломерационной руды при строительстве крупных объектов»,— комментирует министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

По данным Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, на предприятиях Саткинского района заявлены 1092 вакансии, из них 184 объявления от организаций Бакала. Кроме того, в рядом находящихся муниципалитетах открыто 270 вакансий на 13 предприятиях добывающей промышленности. Ведомство получило список сотрудников БРУ, их возраст и профессии для подбора подходящих предложений о работе. Специалисты центра «Мой бизнес» проконсультируют коллектив предприятия по вопросам самозанятости и открытия собственного дела.

В пресс-службе регионального Минпрома отметили, что другие меры поддержки предприятию не могут оказать, потому что в составе собственников БРУ есть иностранные учредители. Это противоречит российскому законодательству.

«Бакальское рудоуправление» — старейшее железорудное предприятие Челябинской области. Основная продукция — железорудное сырье, которое используется в черной металлургии для производства чугуна и металлизированного продукта, при выплавке стали. Метод обжига руды повышает содержание железа и уменьшает количество вредных примесей.

Экономическое состояние «Бакальского рудоуправления» ухудшилось после снижения спроса и цены на продукцию предприятия, а также из-за роста стоимости запчастей и расходных материалов. Несколько месяцев БРУ работало с отрицательной рентабельностью и не могло инвестировать в производство. В результате этого не удалось выполнить предписания Ростехнадзора по соблюдению требований промышленной безопасности. В итоге приостановлена работа трех площадок. Из-за долгов отключена электроэнергия и приостановлено горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов. Из-за финансовой неустойчивости на градообразующем предприятии Бакала возбуждено дело о банкротстве.