Устранять последствия разлива канализации в Бакале продолжат весной

Местные власти заявили об очистке всех критических заторов

В Бакале, где в конце 2022 года жилые дома подтопило сточными водами, продолжается очистка колодцев. Весной места разлива промоют и продезинфицируют, сообщил ИА «Первое областное» глава города Андрей Зарочинцев. По его словам, выхода сточных вод на поверхность сейчас нет. Коммунальщики выполняют текущие заявки и проводят ревизию колодцев при участии коллег из Межевого и Златоуста.

«Управляющие компании продолжают сушку, дезинфекцию и проветривание подвальных помещений», — уточнил Андрей Зарочинцев.

Глава города добавил, что весной места, где были разливы канализации, очистят, промоют и продезинфицируют.

Напомним, в конце 2022 года жилые дома в Бакале подтопило сточными водами, в городе в нескольких местах засорилась канализационная система. Организация, которая занималась очисткой каналов, ожидает банкротства, поэтому проблемы по очистке легли на плечи администрации города и района.

Мэрия совместно с региональным министерством экологии подала иск в суд об экологическом ущербе на территории Бакала. Компанию обязали выплатить компенсацию.

По факту происшествия заведено уголовное дело за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).