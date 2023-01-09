В городе Челябинской области ввели режим повышенной готовности из‑за разлива канализации

Инцидентом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин

В Бакале Саткинского района ввели режим повышенной готовности из-за подтопления жилых домов сточными водами. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и инфраструктуры, на сегодняшний день большая часть канализационных засоров устранена. В течение трех дней эти работы будут выполнены полностью.

«Региональный Минстрой держит на контроле ситуацию в Бакале. В ходе совместного выездного совещания, в том числе с участием представителей министерства и прокуратуры, были подтверждены локальные проблемы очистки канализационных колодцев, коллекторов. В связи с повторными засорениями коллекторов в многоквартирных домах происходит подтопление сточными водами подвальных помещений. В настоящий момент значительная часть канализационных засоров устранена»,— рассказали в ведомстве.

Глава Саткинского района Александр Глазков на своих страницах в социальных сетях уточнил, что обслуживанием систем канализации в Бакале занимается ООО «Водоотведение», которое сейчас находится в ожидании банкротства и недобросовестно выполняет свои обязательства по содержанию канализации в городе. Он добавил, что администрацией совместно с региональным министерством экологии были поданы иски в суд об экологическом ущербе на территории Бакала, который обязал ООО «Водоотведение» выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

«На сегодняшний день большая часть заторов ликвидирована, а это около 50 адресов. Со стороны районных властей для экстренного устранения аварийной ситуации в Бакале в ближайшее время будет оказана вся необходимая помощь и приняты экстренные меры. Вопрос находится на особом контроле администрации Саткинского района, но действовать мы можем только в рамках закона»,— написал Александр Глазков.

На многочисленные жалобы граждан в социальных сетях отреагировал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, а также доложить о ходе расследования дела и результатах.

Напомним, жители Бакала неоднократно жаловались в социальных сетях на подтопление стоками подвальных помещений жилых домов и соцобъектов, а также на зловонный запах.

Разлив сточных вод произошел в конце ноября 2022 года и в Сатке. Аварию вызвал крупный засор в канализации из разнообразного бытового мусора, который жители спускали в унитазы. В результате коммунальщики извлекли из забитой трубы 0,8 кубометра мусора.