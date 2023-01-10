Разлив канализации в Бакале перешел в уголовное дело

Виновным грозит до двух лет тюрьмы

По факту разлива канализации в Бакале Саткинского района начато расследование по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области по информационному взаимодействию со СМИ Владимир Шишков.

Согласно действующему законодательству, виновным в канализационной катастрофе грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

На сегодняшний день в городе введен режим повышенной готовности из-за подтопления жилых домов и соцобъектов сточными водами. Ситуацию держат на контроле региональный Минстрой и глава Саткинского района Александр Глазков. Накануне он сообщил, что большая часть заторов ликвидирована. В Минстрое пообещали решить проблему в ближайшие три дня.

Ход и результат расследования уголовного дела стоят на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Напомним, жители Бакала неоднократно жаловались в социальных сетях на подтопление стоками подвальных помещений жилых домов и соцобъектов, а также на зловонный запах.