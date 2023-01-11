«Проблем с коллекторами нет»: глава Бакала прокомментировал разлив канализации в городе

Почти все заторы ликвидированы, но режим повышенной готовности еще действует

В конце 2022 года жилые дома в Бакале подтопило сточными водами, в городе в нескольких местах засорилась канализационная система. Организация, которая занималась очисткой каналов, ожидает банкротства, поэтому проблемы по очистке легли на плечи администрации города и района. Об этом рассказал глава Бакала Андрей Зарочинцев.



Из-за происшествия в городе экстренно собрали бригаду для очистки канализации. За помощью обратились к администрации района и соседним городам.

Откликнулся златоустовский водоканал и бригада из Кусы, они очистили основные проходные коллекторы. Бригада из Межевого очищала от затора коллектор, который не обслуживался долгое время, для работ пришлось воспользоваться машиной-ассенизатором, которую доставили из Сатки.

«Практически все заторы, которые образовались в конце прошлого года и в праздничные дни, ликвидированы. Проблем с коллекторами нет, колодцы прочищены, основная система снабжения работает. Еще остались заявки от жителей по поводу затопленных подвалов. Высушивать, очищать и дезинфицировать их будут местные управляющие компании. Они до конца недели справятся со своими задачами и ситуация во всех домах будет стабильная. Мы уйдем от запаха, который тревожил жителей», — рассказал глава городского поселения.

Режим повышенной готовности в городе пока продолжает действовать. Администрация будет дальше следить за ситуацией, так как компания ООО «Водоотведение», занимающаяся очисткой, не может исполнять свои обязанности из-за банкротства.

Мэрия совместно с региональным министерством экологии подала иск в суд об экологическом ущербе на территории Бакала. Компанию обязали выплатить компенсацию.

По факту происшествия заведено уголовное дело за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Виновным в ЧП грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.