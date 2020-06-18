В «Ауди», смятой грузовиком под Юрюзанью, ехали 4 человека

Автомобилем управлял предприниматель из Башкирии.

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В одной из машин, которые пострадали в результате жуткого ДТП на мосту через реку Сильга находилась супружеская пара из Башкирии. По данным из социальных сетей они ехали во внедорожнике «Ауди» чёрного цвета.



За рулём машины сидел 61-летний предприниматель Альберт А. Рядом с ним на пассажирском сиденье находилась его супруга Зугра. Также во внедорожнике ехали ещё 2 женщины. «Ауди» стала второй в веренице собравшихся в «железную мясорубку» машин. По счастливой случайности, пассажиры и водитель не погибли. Как сообщают местные сообщества, пассажирки внедорожника «отделались испугом», а пострадали водитель и его супруга.

«Во время инцидента он отделался незначительными травмами — ссадинами и ушибами. На переднем пассажирском сиденье была жена водителя — 61-летняя Зугра А. Ей диагностировали ушиб правой поясничной области и направили на амбулаторное лечение. Позади супружеской пары находились две уфимки 46 и 59 лет. По предварительной информации, они отделались легким испугом»,— сообщает паблик «Родные Мияки».

Отметим, что участниками аварии стала ещё одна супружеская пара из Усть-Катава. Они в момент аварии находились в «Ладе Гранта». Именно на их машину пришёлся основной удар. Они скончались на месте.

Напомним, авария, в которой грузовик протаранил несколько автомобилей, произошла во вторник, 16 июня. По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза, также рассматривается версия, по которой водитель большегруза мог уснуть за рулём. Само ДТП произошло на участке дороги, где проходил ремонт.