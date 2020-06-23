Бензовоз протаранил иномарку многодетной семьи и пассажирский автобус в Башкирии

В страшном ДТП погибла 33-летняя молодая мать, пострадали ее супруг и три дочери.

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Трагедия произошла вечером 22 июня недалеко от деревни Чебыково на трассе Бирск — Тастуба Сатка на территории Башкирии. На участке дороги, где идет ремонт, 50-летний уфимец за рулем бензовоза проехал на «красный». На «встречке» большегруз столкнулся сначала в «Киа Оптима», затем — с пассажирским автобусом.

В салоне автобуса, помимо водителя, находились два пассажира. Никто из них не пострадал. В легковом авто ехала многодетная семья из пятерых человек: родители и три маленьких дочки.

«На месте аварии скончалась 33-летняя пассажирка легкового автомобиля, жительница Уфы. В автомобиле за рулем находился также ее 35-летний супруг и, в качестве пассажиров, трое их детей: пятилетние девочки-двойняшки и восьмилетняя дочь. Все они получили различные травмы», — прокомментировали в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

Водитель бензовоза пояснил, что у автомобиля отказали тормоза. В настоящее время проводится расследование, в ходе которого установят причины произошедшего.

Напомним, массовое ДТП произошло днем 16 июня под Юрюзанью. Грузовик протаранил пять машин. На месте скончались водитель и пассажир автомобиля «Лада Гранта», пострадали еще семь человек. По предварительным данным, у грузовика также отказали тормоза.