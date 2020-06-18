Еще 72 часа проведет в ИВС виновник жуткой аварии под Юрюзанью

За это время будет избрана мера пресечения.

Послушать 00:00

Водителю грузовика, который устроил смертельное ДТП на мосту через реку Сильга не избрали меру пресечения. Суд отложился на 72 часа по ходатайству следователя, сообщил корреспондент медиахолдинга ОТВ с зала заседания.



В момент происшествия за рулем самосвала был 36-летний мужчина. Он вёз щебень из Сатки в Усть-Катав. Сам он в аварии не пострадал. Известно, что следователи запрашивали экспертизу тормозов, поскольку именно их отказ, по предварительной версии и является причиной аварии. Также правоохранители полагают, что мужчина мог уснуть за рулём.



«Меру пресечения не избрали. Суд отложился на 72 часа по ходатайству следователя, потому что не собраны все доказательства. Еще 72 часа он будет под стражей»,— сообщили в пресс-службе суда Катав-Ивановска.

Напомним, авария, в которой грузовик протаранил несколько автомобилей, произошла во вторник, 16 июня. Само ДТП произошло на участке дороги, где проходил ремонт. Жертвами аварии стали 9 человек, 2 из которых погибли. Запись инцидента попала на видео.