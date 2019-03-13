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/ Ускорить работу по уборке снега потребовал Борис Дубровский

Ускорить работу по уборке снега потребовал Борис Дубровский

Губернатор обратил внимание глав муниципалитетов на ранний приход весны.
сегодня в 10:37
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципалитетов сконцентрировать внимание на работе по уборке снега и ликвидации последствий паводков. Об этом глава региона заявил сегодня, 13 марта, на совещании с руководителями органов местного самоуправления.

По словам Бориса Дубровского, из-за двухнедельного опережения среднегодовых температур, на Южный Урал весна приходит раньше. В связи с этим необходимо мобилизовать все силы, чтобы избежать несчастных случаев.

Вчера в Симе погибла женщина — из-за глыбы льда, упавшей с крыши, которую местная управляющая компания своевременно не убрала. Я требую от глав сконцентрировать внимание на этой работе, чтобы не допустить подобных происшествий. — сказал Борис Дубровский.

Напомним, трагедия в Симе произошла вчера, 12 марта. На 62-летнюю местную жительницу с крыши дома упала ледяная глыба. Как отметили в администрации города, за обслуживание дома отвечает управляющая компания «Симское ЖКХ». Проверкой организации займется следственный комитет.

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Комментарии

Орнитолог со стажем
14:08, 13.03.2019
Погодные условия порой непредсказуемы. Об этом сами метеорологи говорят. Точный прогноз можно дать максимум на 3 дня, все остальное - предположения. Не научились мы еще природой руководить. К сожалению последствия часто бывают печальными. Где-то цунами, где-то пожары, у нас морозы с резкой оттепелью. Вроде и хочется весне порадоваться, но и тут облом. Снежная каша, лужи со льдом на дне и быстрорастущие сосульки. Причем не важно, как часто на крышу лазят для чистки. Сосулька набирается моментально! И становится настоящим оружием, под обстрел которого попадаем мы - люди.
Очень жаль женщину. Семье терпения и сил пережить трагедию.
А нам с вами - осторожности прежде всего. На всех надейся, а сам не плошай!
Ольга
12:24, 13.03.2019
Предлагаю штрафовать такие управляющие компании, которые не сбрасывают своевременно снег с крыш.
Светлана Чуйкина
12:13, 13.03.2019
Уже смешно даже. Снег начал таять и давай его убирать, зато зимой фигней страдали.
Екатерина Зейдель
12:12, 13.03.2019
Боже дай мозгов и совести чиновникам а не деньги
Вита Весна
11:40, 13.03.2019
Чего??? Я обувь порвала тащась по этим буеракам! Он все ускоряется. ....!
Владимир Фадеев
11:38, 13.03.2019
Мда, судя по тому как они чистят снег, этот мем про них.
Nataly Rer
11:29, 13.03.2019
Это же такая удивительная вещь, что каждый год наступает весна, так неожиданно...
Nataly Rer
11:28, 13.03.2019
Блин, так каждый год... Рано наступает весна, мобилизуем уборочную технику, 25 часов в сутки работаем, в итоге когда по области срач, гордо заявляем что мы молодцы
Светлана Южакова
11:27, 13.03.2019
А нельзя готовиться к весне по календарю?
Александра
10:58, 13.03.2019
Быстрее надо убирать, еще и с крыш сосульки сбивать. Управляющие компании не особо стараются, страшно ходить под крышами.

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