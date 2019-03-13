/ Ускорить работу по уборке снега потребовал Борис Дубровский

Губернатор обратил внимание глав муниципалитетов на ранний приход весны.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципалитетов сконцентрировать внимание на работе по уборке снега и ликвидации последствий паводков. Об этом глава региона заявил сегодня, 13 марта, на совещании с руководителями органов местного самоуправления.

По словам Бориса Дубровского, из-за двухнедельного опережения среднегодовых температур, на Южный Урал весна приходит раньше. В связи с этим необходимо мобилизовать все силы, чтобы избежать несчастных случаев.

Вчера в Симе погибла женщина — из-за глыбы льда, упавшей с крыши, которую местная управляющая компания своевременно не убрала. Я требую от глав сконцентрировать внимание на этой работе, чтобы не допустить подобных происшествий. — сказал Борис Дубровский.

Напомним, трагедия в Симе произошла вчера, 12 марта. На 62-летнюю местную жительницу с крыши дома упала ледяная глыба. Как отметили в администрации города, за обслуживание дома отвечает управляющая компания «Симское ЖКХ». Проверкой организации займется следственный комитет.