/ Дороги от снега чистят в усиленном режиме

Технику вывели на проезжую часть еще ночью.

Дорожники были готовы к снегопаду, обрушившемуся 14 марта на Челябинск. За день до этого, ознакомившись с прогнозом погоды и штормовым предупреждением от ЦГМС, глава южноуральской столицы Владимир Елистратов поручил перевести коммунальные и дорожные службы в режим повышенной готовности.

Ночью для очистки проезжей части от снега, обработки противогололедными материалами основной подрядчик вывел 180 единиц техники. К утреннему часу-пик интенсивность работы была снижена для предотвращения заторов. В 10:00 часов 7 колонн техники в сопровождении ГИБДД продолжили усиленную уборку снега. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, что 14 марта горожане с трудом добрались до работы. Ночью снегом засыпало проезжую часть: колесный транспорт встал в пробке. Затор оценили в 9 баллов.