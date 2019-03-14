/ Большегрузам и автобусам ограничили проезд по М-5 из-за снега

Трассу чистят подрядчики.

Проблемы с движением возникли не только в Челябинске, но и рядом с ним. На трассе М-5, а именно на участке Миасс-Челябинск, ввели ограничения. Проезд закрыт для большегрузов и пассажирских автобусов. Предположительно, движение должны восстановить в 12 часов, однако снимать ли ограничение — будут смотреть по обстоятельствам.

С 10:00 14 марта введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств и пассажирских автобусов в направлении Республики Башкортостан на участке км 1780+000 – км 1871+037 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в связи с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, гололедица от наката. Ориентировочное время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий. — рассказали сайту «Первый областной» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Отметим, что остальные дороги открыты, по ним можно беспрепятственно перемещаться. На всех участках работает техника.