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/ В администрации Сима прокомментировали гибель местной жительницы

В администрации Сима прокомментировали гибель местной жительницы

На 62-летнюю женщины с крыши упала ледяная глыба.
сегодня в 17:05
  |  Происшествия

Заместитель главы Симского городского поселения Руслан Гафаров рассказал сайту «Первый областной» подробности инцидента, произошедшего сегодня, 12 марта, на улице Кирова, возле дома № 8, где на одну из жительниц города упала ледяная глыба. По словам чиновника, дом, с которого упал снежный массив, был построен в середине прошлого века, и имеет четырехскатную структуру крыши.

И так получилось, что запроектирована и устроена была проезжая часть и пешеходная улица прямо под крышей этого дома. Женщина шла, а у нас в последнее время установилась такая погода, достаточно тепло и идут осадки. И остатки снега на этой крыше, хотя она чистилась, они спрессовались и превратились в комок льда. Трагическое стечение обстоятельств, женщина шла и часть этой глыбы скатилась и упала прямо на нее. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель главы Симского городского поселения Руслан Гафаров.

Кроме того, стали известны и подробности о личности самой женщины. Ей оказалась местная жительница, 1957 года рождения.

Дом находится в обслуживании у единственной в городе управляющей компании — «Симское ЖКХ». Именно с ней у жильцов и был заключен контракт на обслуживание, по условиям которого и осуществляется уборка крыш в многоквартирных домах. Также, по словам Руслана Гафарова в планах у администрации Сима было расширить улицу Кирова через перенос ограждения находящегося рядом парка.

Здесь можно было обойтись только переделкой крыши, но это нереально для нас. Крыши достаточно чистые, просто остатки, где снегозадержатели, они просто спрессовались и упали. Мы планировали в лето этого года перенести ограждение парка, расширить эту улицу. Планы были на этот год, именно на тот участок, но мы будем делать с учетом негативного опыта.— рассказал сайту «Первый областной» заместитель главы Симского городского поселения Руслан Гафаров.

Напомним, инцидент со сходом ледяной глыбы произошел сегодня, 12 марта в дневное время. В результате инцидент погибла 62-летняя женщина. На данный момент ее тело отправлено в морг для судебно-медицинского исследования и установления точной причины гибели.Последствия инцидента попали на видео.

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