/ Следственный комитет проверит управляющую компанию, обслуживающую дом в Симе

Ледяная глыба, упавшая с крыши здания, стала причиной гибели местной жительницы.

Следственный комитет России по Челябинской области проверит управляющую компанию в городе Сим, которая занимается обслуживанием дома на улице Кирова. Из-за схода ледяной глыбы с крыши здания погибла местная жительница. О проверке сайту «Первый областной» рассказал старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков.

- По предварительным данным, травма была получена при схода льда с крыши. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Также по факту смерти женщины проводится доследственная проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям управляющей компании, не обеспечившей вовремя уборку снега с крыши жилого дома. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, происшествие, в результате которого погибла жительница Сима, произошло сегодня, 12 марта, днем. На женщину, по предварительным данным, упала ледяная глыба. Как отметил заместитель главы Симского городского поселения Руслан Гафаров, дом, с которого упал ледяной массив, находится в обслуживании единственной в городе управляющей компании — «Симское ЖКХ».

ГУ МЧС России предупреждает, что в связи с осадками в виде мокрого снега повышается вероятность возникновения несчастных случаев, обусловленных сходом снежных масс и наледи с крыш зданий, а так же причинения материального ущерба имуществу. При угрозе схода снега следует не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега. Нельзя позволять находиться в таких местах детям, а также оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега. При наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за него, лучше обойти опасные места другой дорогой, а также не ходить по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с крыши.

Если при движении по тротуару вы услышали подозрительный шум, ни в коем случае не стоит останавливаться — возможно это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от в таком случае тоже нельзя. Лучший способ защитить себя — как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием.