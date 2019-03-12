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/ Упавшая с крыши ледяная глыба стала причиной гибели жительницы Сима

Упавшая с крыши ледяная глыба стала причиной гибели жительницы Сима

Происшествие случилось сегодня днем.
сегодня в 16:37
  |  Происшествия

В Симе упавшая с крыши глыба льда убила местную жительницу. Инцидент произошел сегодня, 12 марта, днем, на улице Кирова. Информацию об инциденте подтвердили 10 ОФПС.

Инцидент произошел на Кирова 8. Снег упал с крыши, она скончалась на месте. — рассказали сайту «Первый областной» в ФГКУ 10 ОФПС по Челябинской области.

В следственном комитете России по Аше сайту «Первый областной также подтвердили инцидент. На данный момент тело погибшей отправлено в морг для установления точной причины смерти.

На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета. Труп отправлен в морг для судебно-медицинского исследования и установления причины смерти. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель следственного отдела по городу Аша Андрей Меньшиков.

Отметим, что погибшая оказалась местной жительницей, 1957 года рождения. Женщина проживала на улице Давыдова.

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