Уральские регионы за два года восстановят в Донбассе более 240 объектов

Ремонты проведут на подшефных территориях

В 2024—2025 годах регионы Уральского федерального округа планируют восстановить и построить более 240 объектов инфраструктуры на своих подшефных территориях в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Ремонт пострадавших от боевых действий населенных пунктов организован по поручению президента РФ. Восстановление объектов находится под личным контролем полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, сообщает пресс-служба полпреда.

«На ближайшие два года запланированы хорошие объемы работ в подшефных территориях. Это дороги, жилые дома, места для отдыха, спортивные объекты и площадки. Регионы УрФО вкладывают много сил и ресурсов в восстановление мирной жизни на Донбассе»,— отмечает Владимир Якушев.

В перечень объектов пока что не входят предстоящие работы по восстановлению Авдеевки, которую недавно освободили российские военные. Этот город входит в Ясиноватский муниципальный округ, регионом-шефом которого является Челябинская область. Глава ДНР Денис Пушилин 12 марта написал в своем телеграм-канале, что кроме Южного Урала восстановлением Авдеевки займутся еще как минимум два региона РФ. Это позволит ускорить работы.

Отметим, что Челябинская область вдвое увеличит помощь в восстановлении Ясиноватой. Работы проведут по новому механизму. Строительные бригады будут финансироваться Челябинской областью. Решение принял глава региона Алексей Текслер.



В 2022—2023 годах регионы УрФО восстановили и построили в Донбассе 689 объектов. Это 412 домов, 108 объектов ЖКХ, 59 школ, 34 детских сада, 27 больниц, 21 социальный объект, 18 дорог и 10 многофункциональных центров.